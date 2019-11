25. 5. 2015 - Das ZDF macht Werbung für einen Unrechtstaat

Erhard Arendt - Werbung für einen Staat, genannt Israel, in dem alle drei Tage (statistisch gesehen) wenigstens ein Kind getötet wird, in dem täglich Land geraubt wird, in dem ein gesetzlose s Handeln , von sich als Herrenmenschen verhaltenden Menschen an der Tagesordnung ist. Ein Israel, in dem täglich du tz ende Verbrechen im Auftrag der Regierung, der Siedler, der IDF , dem Militär, begangen werden, in dem in Gaza die Menschen , in dem weltweit größten Freiluftgefängnis, die Menschen eher sterben als leben können.

Das goldene Israel, wie üblich werden hier im ZDF die Palästinenser, die dort schon viel länger lebten, weggedacht.



So stellt sich das ZDF auf die Seite von Landräubern, Mördern, von Menschen , die glauben , als Herrenmenschen die Palästinenser vertreiben, töten zu können. Das ZDF steht parteiisch auf die Seite einer Regierung , die durch und durch rassistisch ist und handelt.



Ein Beleg dafür, dass die d eutschen nichts dazugelernt haben , Mitgefühl, Trauer, Schuld zeigt man nur den Opfern der Vergangenheit.

So stehen die d eutschen und ihre Repräsentanten wieder einmal auf der Seite der Täter, unterstützen sie mit Waffen, Geld, mit Schweigen, mit Verschweigen, mit an die zur Seite schauen.

Sie stehen gegen die Opfer dieser Gewaltherrschaft.